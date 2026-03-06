Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε την Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εξέφρασε για άλλη μια φορά «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, των μελών της οικογένειάς του και των μελών της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και για τα πολυάριθμα θύματα μεταξύ αμάχων που προκλήθηκαν από την ισραηλινο-αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Επιβεβαιώθηκε η θέση αρχής της Ρωσίας σχετικά με την ανάγκη άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, την απόρριψη βίαιων μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων γύρω από το Ιράν και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την τάχιστη επιστροφή στην οδό της πολιτικής και διπλωματικής επίλυσης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της Υπηρεσίας Τύπου του Κρεμλίνου, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο αυτής της ρωσικής στάσης ο Β. Πούτιν «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ηγέτες των χωρών που είναι μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Περσικού Κόλπου».

Διαβάστε επίσης: LIVE: Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Στην Κύπρο τα Wildcat

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε, κατά το ρωσικό ανακοινωθέν, «την ευγνωμοσύνη του για την αλληλεγγύη της Ρωσίας προς τον ιρανικό λαό που υπερασπίζεται την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της πατρίδας του και παρείχε λεπτομερή ενημέρωση για τις εξελίξεις κατά την τρέχουσα οξεία φάση της σύγκρουσης».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι επαφές με την ιρανική πλευρά μέσω διαφόρων διαύλων θα συνεχιστούν.