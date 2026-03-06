Οι επικεφαλής της Άμυνας των 32 χωρών-μελών του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σήμερα σε μια διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, με ανάρτησή του στο X.

Όπως σημειώνει ο ναύαρχος Ντραγκόνε, σήμερα το πρωί, από το JWC Stavanger, συγκάλεσε μια εικονική στρογγυλή τράπεζα με τους 32 αρχηγούς άμυνας του ΝΑΤΟ «για να ενημερωθούμε από τον SACEUR [τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης] σχετικά με την εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της για τη συλλογική μας ασφάλεια, μετά τις συνεχείς και αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή και πέραν αυτής».

Η συζήτηση ακολούθησε την επιτυχή αναχαίτιση από το ΝΑΤΟ ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και είχε ως στόχο την Τουρκία.

This morning, from JWC Stavanger, I convened a virtual round table with all 32 NATO Chiefs of Defence to receive a briefing by SACEUR on the evolving situation in the Middle East and its potential implications for our collective security, in the wake of #Iran’s continued and… pic.twitter.com/lFSTTuIMDF — Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) March 6, 2026

«Μέσα σε λίγα λεπτά», αναφέρει ο ναύαρχος Ντραγκόνε, «οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ εντόπισαν την απειλή, επιβεβαίωσαν την τροχιά της, ειδοποίησαν τα συστήματα πυραυλικής άμυνας και εκτόξευσαν έναν αναχαιτιστικό πύραυλο για να την εξουδετερώσουν.

Αυτό αποδεικνύει σαφώς ότι η Συμμαχία είναι σε θέση να υπερασπιστεί τους πληθυσμούς των συμμάχων από βαλλιστικές απειλές», τονίζει ο Ντραγκόνε προσθέτοντας ότι «σε απάντηση στο εξελισσόμενο περιβάλλον ασφάλειας, ο SACEUR ενίσχυσε την αμυντική στάση του ΝΑΤΟ έναντι των βαλλιστικών πυραύλων», μια προσαρμογή που «υπογραμμίζει την ικανότητα της Συμμαχίας να αντιδρά γρήγορα, αποφασιστικά και συλλογικά στις αναδυόμενες απειλές».

«Απευθυνόμενος στους CHOD, ο SACEUR τόνισε επίσης την ζωτική ανάγκη να παραμείνουμε σταθεροί και να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στην άμυνα, την αμυντική βιομηχανική μας βάση και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία.

Η δύναμη του ΝΑΤΟ έγκειται στην ενότητά του, την ετοιμότητά του και την ικανότητά του να προσαρμόζεται. Η Συμμαχία παραμένει σε εγρήγορση, ανταποκρίνεται άμεσα και είναι αποφασισμένη να προστατεύει το έδαφος, τους πληθυσμούς και τις δυνάμεις των συμμάχων», καταλήγει ο ναύαρχος Ντραγκόνε.

Πηγή: ΕΡΤ