Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν χρησιμοποίησε πυραύλους οπλισμένους με βόμβες διασποράς στο πλήγματά του εναντίον του Ισραήλ, σε απάντηση για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο στρατός δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τον τόπο ή την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα πυρομαχικά. Βίντεο που τραβήχθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό Ισραήλ δείχνουν στον ουρανό ένα νέφος πυρακτωμένων σημείων να κατεβαίνει προς το έδαφος. Ένας ειδικός, στον οποίο το πρακτορείο έδειξε τις εικόνες, εκτίμησε ότι δείχνουν την έκρηξη μιας κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς.

«Χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς. Τα χρησιμοποίησαν ταυτόχρονα, κατ’ επανάληψη, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου όταν στοχοθετούνται πολίτες και παρακολουθούμε στενά αυτήν την κατάσταση» είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

Ούτε το Ιράν, ούτε και το Ισραήλ έχουν υπογράψει τη διεθνή συμφωνία για τα πυρομαχικά διασποράς του 2008 που απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διάδοση αυτών των όπλων.

Νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία μετέδωσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους πολίτες, στο οποίο ένας πυροτεχνουργός εξηγεί τους κινδύνους από τις βόμβες διασποράς. Η αστυνομία είχε πει την Τετάρτη ότι ένας πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς έβαλε στο στόχαστρο το Ισραήλ, χωρίς όμως να διευκρινίσει το πού και το πότε.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε καταγγείλει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε τέτοιους πυραύλους σε κατοικημένες ζώνες του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, τον Ιούνιο του 2025. Τότε, η μη κυβερνηική οργάνωση είχε καταγγείλει μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς, εθιμικού ανθρωπιστικού δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ