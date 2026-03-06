«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν υπάρξει παράδοση άνευ όρων», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο εάν η Τεχεράνη προχωρήσει σε «άνευ όρων παράδοση» είπε ο πρόεδρος Τραμπ προσθέτοντας ότι μετά από μια τέτοια εξέλιξη θα επιλεγεί μια «μεγάλη και αποδεκτή ηγεσία» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους, θα εργαστούν για να επαναφέρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής.

«Το Ιράν θα έχει ένα σπουδαιο μέλλον» είπε χαρακτηριστικά ενώ είχε αναφέρει ότι στόχος είναι «να πάμε εκεί και να καθαρίσουμε τα πάντα». Επανάλαβε δε ότι δεν θέλει μια ηγεσία που θα χρειαστεί «δέκα χρόνια για να επαναφέρει τη χώρα».

Όπως είπε, υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ηγεσία του Ιράν και τα οποία η Ουάσιγκτον παρακολουθεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα σκοτωθούν από τις επιθέσεις. Χαρακτήρισε μάλιστα «άχρηστο σχόλιο» τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών περί ετοιμότητας της Τεχεράνης για ενδεχόμενη αμερικανοϊσραηλινή χερσαία εισβολή, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις προθέσεις του. «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα».

Πηγή: ΕΡΤ