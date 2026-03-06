Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο εστάλη από την Γαλλία στην Μέση Ανατολή για να προστατεύσει τους γάλλους πολίτες και τους συμμάχους που δέχονται τις επιθέσεις του Ιράν, εισήλθε στην Μεσόγειο περνώντας το στενό του Γιβραλτάρ.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο είχε αναπτυχθεί στην βόρεια Ευρώπη στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ όταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή του στην Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας που θεωρεί ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση διέξαγεται εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία λαμβάνει «αυστηρά αμυντική» θέση.

Ανακοίνωσε την ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων, ανάμεσά τους και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Γαλλία «για την ασφάλειά της, την ασφάλεια των πολιτών και των βάσεών της, καθώς και των συμμάχων της στην περιοχή».

Η Γαλλία συνδέεται με αμυντικές συμφωνίες με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ