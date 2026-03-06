Προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές ενέργειες αντιποίνων από το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμη και σε αμερικανικό έδαφος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αναμένουν κάποια «απάντηση» από την Τεχεράνη, ακόμη και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Υποθέτω ναι».

Όπως σημείωσε, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε συνεχώς και έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, περιμένουμε κάποια πράγματα», είπε, προσθέτοντας ότι σε συνθήκες πολέμου υπάρχουν πάντα απώλειες. «Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ανέφερε.



Πηγή: Πρώτο Θέμα