Η κυβέρνηση της Ισλανδίας προτείνει την διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου σχετικά με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες διακόπηκαν το 2015, ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών Τόργκερντουρ Κατρίν Γκουναρσντότιρ.

Σχέδιο απόφασης θα παρουσιασθεί στις αρχές της εβδομάδας στο κοινοβούλιο, διευκρίνισε η υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια συνέτευξης Τύπου.

Η Ισλανδία κατέθεσε την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ το 2009, έναν χρόνο αφού επλήγη σφοδρά από την παγκόσμια χρητοπιστωτική κρίση.

«Μία σημαντική απόφαση περιμένει τον ισλανδικό λαό», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ισλανδική ανακοίνωση.

«Σε έναν κόσμο όπου οι σφαίρες επιρροής βρίσκονται σε ανταγωνισμό, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση προσφέρει ένα σταθερό σημείο στήριξης σε ένα μπλοκ που βασίζεται σε αξίες, στην ευημερία και την ασφάλεια», δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την Διεύρυνση Μάρτα Κος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ








