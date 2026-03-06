Σε «ντέρμπι» εξελίσσεται απροσδόκητα η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, με την οποία ανοίγει η …διαβολοχρονιά με τις έξι κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές. Στην τελευταία δημοσκόπηση, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) έχασε το προβάδισμα που διατηρούσε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, με τους Πράσινους του Τζεμ Έζντεμιρ να φθάνουν στην απόλυτη ισοπαλία.

Στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, CDU και Πράσινοι βρίσκονται στο 28%. Οι Χριστιανοδημοκράτες του Μάνουελ Χάγκελ βρίσκονταν την προηγούμενη εβδομάδα στο 27%, ενώ το κόμμα του Τζεμ Έζντεμιρ, πρώην αρχηγού των Πρασίνων και υπουργού Αγροτικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, κέρδισε από τότε τρεις μονάδες. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ακολουθεί με 18% (-1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) περιορίζεται στο 8% (-1), με Φιλελεύθερους (FDP) και Αριστερά να μένουν στο 5,5%. Στο ερώτημα για απευθείας επιλογή πρωθυπουργού του κρατιδίου, το 47% υποστηρίζει τον κ. Έζντεμιρ, ενώ τον κ. Χάγκελ επιλέγει το 24%. Μέχρι τώρα, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη κυβερνά συνασπισμός μεταξύ Πρασίνων και CDU, με πρωθυπουργό από το 2011 τον 77χρονο πλέον Βίνφριντ Κρέτσμαν, εμβληματική προσωπικότητα των Γερμανών Πρασίνων.

Ο υποψήφιος του CDU, ο 37χρονος Μάνουελ Χάγκελ, εμφανιζόταν εδώ και μήνες ως το απόλυτο φαβορί να ανατρέψει την εδώ και χρόνια άχαρη για το κόμμα του θέση του «μικρού» εταίρου των Πρασίνων. Το ζητούμενο μάλιστα ήταν αν θα κατάφερνε να κερδίσει με τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με τον προτιμητέο πάντα σύμμαχο του CDU, το FDP. Από τη μία πλευρά το επικοινωνιακό χάρισμα του Τζεμ Έζντεμιρ και η επιλογή του για ξεκάθαρη στροφή προς το κέντρο και από την άλλη οι απανωτές «αστοχίες» του κ. Χάγκελ, έφεραν την αναμέτρηση «ανοιχτή», λιγότερες από 48 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Αρχικά, η πρόκληση για τον υποψήφιο του CDU ήταν να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα. Σε αυτό ανέλαβε να βοηθήσει και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, διοργανώνοντας τον περασμένο μήνα το Συνέδριο επανεκλογής του στην ηγεσία του κόμματος στην Στουτγάρδη. Το πρόβλημα ωστόσο για τον κ. Χάγκελ είναι ότι τώρα είναι πλέον γνωστός για τα λάθος πράγματα. Η συζήτηση δεν αφορά πια τις προτάσεις του για μεταρρυθμίσεις, αλλά π.χ. ένα βίντεο οκτώ ετών, στο οποίο εμφανίζεται, έπειτα από επίσκεψη σε σχολείο, να αναφέρεται στα «ελαφίσια μάτια» μιας από τις μαθήτριες ή στην πρόσφατη παρουσία του σε σχολική τάξη, όπου αγνόησε επιδεικτικά τις ερωτήσεις της δασκάλας σχετικά με τα προγράμματα ενσωμάτωσης στα σχολεία. Επιπλέον, ενώ από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας είχε αναδείξει σε βασικό «εχθρό» την AfD, λίγο πριν από τις κάλπες στοχοποιεί εκ νέου τους Πράσινους, προειδοποιώντας τους ψηφοφόρους ότι «ψηφίζοντας AfD, εκλέγετε πράσινη ηγεσία».

Η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος θα είναι γνωστή στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής. Ακολουθούν στις 22 Μαρτίου οι εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο, στις 6 Σεπτεμβρίου στην Σαξονία-'Ανχαλτ και στις 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Πομερανία. Το μεγάλο «στοίχημα» ειδικά στην Σαξονία-'Ανχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, όπου προηγείται με μεγάλη διαφορά η AfD, είναι το εάν τα υπόλοιπα κόμματα θα καταφέρουν να διατηρήσουν το λεγόμενο «τείχος πυρός» απέναντι στην ακροδεξιά και να την αποκλείσουν από τους μελλοντικούς κυβερνητικούς συνασπισμούς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ