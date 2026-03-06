Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε, σε δηλώσεις που έκανε στο Reuters, ότι η Αμερική πρέπει να συμμετάσχει στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν και χαρακτήρισε «θαυμάσια» την προοπτική των Κούρδων του Ιράν να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε ότι θεωρεί απίθανο ο επόμενος ηγέτης του Ιράν να είναι ο γιος του αείμνηστου Ανώτατου Ηγέτη, Αχμαντί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε φαβορί για τη διαδοχή του, μετά τον θάνατό του από στρατιωτικό πλήγμα στην αρχή του πολέμου.

«Θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνο το πρόσωπο μαζί με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Τραμπ ενθάρρυνε τους Κούρδους του Ιράν να προχωρήσουν σε επιθέσεις, έξι μέρες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο (28/2).





Ο πόλεμος έχει προκαλέσει πάνω από 1.000 θύματα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον έξι Αμερικανών στρατιωτών, ενώ η αναταραχή συνεχίζεται σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο που θέλουν να το κάνουν, θα το υποστηρίξω πλήρως», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην επιλογή ηγεσίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, έκανε παραλληλισμό με τη Βενεζουέλα, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, αφήνοντας τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τη «νούμερο δύο» του Μαδούρο, να αναλάβει, με τον Τραμπ να την αποκαλεί «θαυμάσια» στις ενέργειές της.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον, ώστε να μην χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε ξανά. Θέλουμε κάποιον που θα είναι μεγάλος για τον λαό και τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ανέλυσε περαιτέρω τη δήλωσή του για τον γιο του Χαμενεΐ, Μοζτάμπα, ο οποίος φέρεται να είναι το φαβορί για τη διαδοχή. Όταν ρωτήθηκε αν ο εξόριστος διάδοχος του Ιράν, Πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του τελευταίου Σάχη, ήταν πιθανότητα, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι όλοι είναι στο παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς».







Άνοιγμα για κουρδική παρέμβαση



Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα παρέχουν ή έχουν προσφέρει αεροπορική κάλυψη για τις Κουρδικές δυνάμεις του Ιράν που εξετάζουν την παρέμβαση στη δυτική περιοχή του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «δεν μπορώ να σας το πω», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο στόχος για τους Κούρδους θα ήταν «να νικήσουν».

«Αν το κάνουν, είναι καλό», συμπλήρωσε.

Κούρδοι Ιρανοί μαχητές έχουν συμβουλευτεί τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες για το αν και πώς να επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στη δυτική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η συμμαχία των Κούρδων του Ιράν, που βρίσκεται στην περιοχή του Ιράκ κοντά στα σύνορα, εκπαιδεύεται για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση, με σκοπό την αποδυνάμωση του ιρανικού στρατού, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν ιρανικούς στόχους με βόμβες και πυραύλους.

Ο Τραμπ, επίσης, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι ο κρίσιμος ναυτικός δρόμος κοντά στο Ιράν, το Στενό του Χορμούζ, θα παραμείνει ανοιχτός.

Εκτεταμένες ζημιές και αύξηση τιμών στην ενέργεια

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ένα στενό πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν, μέσω του οποίου περνά το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, είναι ένας από τους κύριους στόχους του Ιράν.

Η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν σταματήσει λόγω ιρανικών επιθέσεων σε έξι πλοία.

«Δεν έχουν ναυτικό, ξέρετε, το ναυτικό τους είναι τώρα στον πάτο της θάλασσας. Παρακολουθώ το Ορμούζ πολύ προσεκτικά», είπε ο Τραμπ.

Περισσότερα δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις στην περιοχή του Κόλπου την Πέμπτη, καθώς ο πόλεμος κλιμακώθηκε, ενώ ιρανικά drones εισήλθαν στο Αζερμπαϊτζάν, απειλώντας να επεκτείνουν την κρίση σε περισσότερους παραγωγούς πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από την αρχή της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών βενζίνης. «Θα πέσουν πολύ γρήγορα, όταν αυτό τελειώσει. Και αν αυξηθούν, θα αυξηθούν. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθούν οι τιμές της βενζίνης λίγο», επεσήμανε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα προβλέψει πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, αλλά ανέφερε ότι εξελίσσεται γρήγορα. «Θα έλεγα ότι προχωράει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο και πολύ πιο δυνατά απ' ό,τι περίμενε ο καθένας», τόνισε.



