Χριστιανοί πάστορες προσευχήθηκαν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Πέμπτης 5/3, στο Οβάλ Γραφείο.

Η προσευχή αφορούσε την επιτυχία της Αμερικής στον πόλεμο με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες περικύκλωσαν τον Τραμπ στο γραφείο του και προσευχήθηκαν μαζί για καθοδήγηση, σοφία και προστασία.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου, επικεφαλής του οποίου είναι η Πόλα Γουάιτ, μια τηλεευαγγελίστρια που έχει συζητηθεί για τις αμφιλεγόμενες μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων.

Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα».

