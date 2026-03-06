Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην χώρα του Κόλπου, μια κίνηση που θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και στο παγκόσμιο εμπόριο εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη.



Οι αρχές των Εμιράτων εξετάζουν μέτρα που κυμαίνονται από το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των σκιωδών εταιρειών με έδρα τη χώρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη εμπορικών συναλλαγών, έως μια εκτεταμένη χρηματοοικονομική καταστολή των τοπικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρημάτων εκτός των επίσημων τραπεζικών καναλιών, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.



Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφασίσουν να κινηθούν εναντίον του σκιώδους χρηματοδοτικού αυτοκρατορικού δικτύου του Ιράν, ένας βασικός στόχος θα είναι οι λογαριασμοί που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πρόσθεσε η WSJ.



Στο τραπέζει βρίσκεται και κατάσχεση ιρανικών πλοίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων.



Πηγή: skai.gr