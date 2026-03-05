Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει το επίπεδο ετοιμότητας της αντιπυραυλικής και αντιβαλλιστικής άμυνας της Συμμαχίας, μετά την «επιτυχημένη αναχαίτιση» ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν που στόχευε την Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης (SHAPE), ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο' Ντόνελ.





«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι χθες, εκτός από την επιτυχημένη αναχαίτιση ενός βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν που στόχευε την Τουρκία (...) το ΝΑΤΟ αύξησε τη θέση του σε επίπεδο Συμμαχίας για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μ. Ο Ντόνελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η άμεση δράση ελήφθη από τον διοικητή της Αεροπορικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ, ο οποίος συνέστησε «η θέση του ΝΑΤΟ για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων να παραμείνει σε αυτό το αυξημένο επίπεδο μέχρι να υποχωρήσει η απειλή από τις συνεχιζόμενες αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ