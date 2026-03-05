Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της προεδρίας της ιταλικής κυβέρνησης, συζητήθηκαν η πορεία που έχει ως στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία και τα επόμενα βήματα, υπό το φως και των εξελίξεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Οι δυο ηγέτες επανέλαβαν πόσο αναγκαία είναι, ιδίως σε αυτή τη φάση, η σύγκλιση απόψεων ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς εταίρους, όπως και η αναγνώριση της ευρωπαϊκής συνεισφοράς στην ειρηνευτική διαδικασία, η έκβαση της οποίας αγγίζει βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα και είναι βασικής σημασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της ηπείρου», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης.

Προστίθεται, επίσης, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε και πάλι την Ιταλία για την αποστολή έκτατου εξοπλισμού, κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, «εξέφρασε εκ νέου την εγγύτητα με την Ουκρανία και διαβεβαίωσε τον συνομιλητή της ότι η Ιταλία θα συνεχίσει να διαδραματίζει κύριας σημασίας ρόλο στη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ