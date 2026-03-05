Ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Guido Crosetto, δήλωσε ότι θα αναπτυχθεί μια πολυτοπική δύναμη στην Μέση Ανατολή, εξοπλισμένη με συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση drones και πυραύλων.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ισπανία και τη Γαλλία, με στόχο την παροχή βοήθειας προς την Κύπρος.

Ο υπουργός Άμυνας Guido Crosetto ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση των μέτρων εθνικής άμυνας και την αποστολή ναυτικών μέσων για την υποστήριξη της ασφάλειας της Κύπρου.

Η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην εγγύηση της σταθερότητας και της προστασίας των περιοχών που επηρεάζονται από τις πρόσφατες περιφερειακές εντάσεις.

Οι αρχές δεν παρείχαν περαιτέρω λειτουργικές λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη των ναυτικών μονάδων.

