Αμερικανικά αεροπλάνα έλαβαν άδεια να προσγειωθούν στην γαλλική αεροπορική βάση του Ιστρ, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.





Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για μαχητικά αεροσκάφη αλλά για αεροσκάφη υποστηρικτικού χαρακτήρα και ότι έγιναν δεκτά δεκτά στο πλαίσιο των διαδικασιών του ΝΑΤΟ.





Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε εντούτοις ότι λόγω της συγκυρίας η Γαλλία απαίτησε να δοθούν διασφαλίσεις ότι τα αεροσκάφη αυτά δεν θα λάβουν μέρος σε καμιά επιθετική στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν και ότι θα περιοριστούν αποκλειστικά και μόνο σε αμυντικές δραστηριότητές.





Το πρωί εκπρόσωπος των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η Γαλλία είχε επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν προσωρινά σε στρατιωτικές βάσεις που έχει στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο αυτό να φαίνεται να ισχύεϊ.



Διαβάστε επίσης: LIVE/Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ισραήλ-Σε επιφυλακή και η Κύπρος





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ