Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από την πτώση συντριμμιών ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) σε βιομηχανική περιοχή της πρωτεύουσας Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ το Κατάρ στοχοθετήθηκε από πυραύλους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι χώρες του Κόλπου αντιμετωπίζουν από το Σάββατο επιθέσεις από το γειτονικό τους Ιράν σε αντίποινα για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο Αμπού Ντάμπι, συντρίμμια έπεσαν σε δύο σημεία σε βιομηχανική περιοχή μετά "την επιτυχημένη αναχαίτιση ενός drone", σύμφωνα με τις αρχές, προκαλώντας "ελαφρά ως μέτρια τραύματα σε υπηκόους του Πακιστάν και του Νεπάλ".

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι στοχοθετήθηκε από "επίθεση πυραύλων" την οποία τα αμυντικά του συστήματα "είχαν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν", λίγο αφού ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα Ντόχα.





Shrapnel from two intercepted drones fell into the streets of Abu Dhabi, injuring six people, UAE authorities said. No deaths were reported. https://t.co/jl0NgqqUUP — Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 5, 2026

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται εκεί άκουσαν σειρά ισχυρών εκρήξεων, μετά είδαν στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ορίζοντα.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει μερικές ώρες νωρίτερα ότι απομακρύνουν τους κατοίκους που ζουν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν.

Στη Σαουδική Αραβία παράλληλα τρεις πύραυλοι και drones αναχαιτίστηκαν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Στο μεταξύ στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ, ένα πετρελαιοφόρο επλήγη από "ισχυρή έκρηξη", από την οποία προκλήθηκε διαρροή πετρελαίου, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ