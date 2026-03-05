Η κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και οι εξελίξεις γύρω από την ασφάλεια της Κύπρου ενεργοποιούν αντανακλαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σειρά χωρών να προχωρούν σε κινήσεις στρατιωτικής παρουσίας και συντονισμού. Μετά το περιστατικό με την επίθεση ιρανικού drone που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ευρωπαϊκά κράτη εξετάζουν και υλοποιούν μέτρα στήριξης προς τη Λευκωσία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της προστασίας της περιοχής.

Αρχικά, το υπουργείο Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, ενώ θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Αμυνας.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, ανέφερε στη Βουλή ότι «σε μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας».

Συμπλήρωσε ότι «το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».

Επίσης, διπλωματικές πηγές στο Παρίσι ανέφεραν ότι «μέσα σε ένα πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει διαδοχικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο και να εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

