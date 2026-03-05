«Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για χρήση των βάσεων, δεν είμαστε σε πόλεμο και δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας στο ιταλικό ιδιωτικό ραδιοσταθμό Rtl 102,5.

«Όλοι σέβονται τις διμερείς συμφωνίες. Η ίδια η Ισπανίδα εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει μια διμερής συμφωνία και ότι πέρα από αυτή την συμφωνία δεν θα υπάρξει καμία χρήση των βάσεων. Ισχύει και για εμάς: στην Ιταλία έχουμε τρεις στρατιωτικές βάσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν στους Αμερικανούς με τις συμφωνίες του 1954, οι οποίες στην συνέχεια επικαιροποιήθηκαν», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Αποσαφήνισε πάντως ότι για να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις αυτές από αεροσκάφη που συμμετέχουν σε βομβαρδισμούς, θα πρέπει να δώσει την άδεια το ιταλικό κοινοβούλιο.

Η Μελονι τόνισε παράλληλα ότι «η Ιταλία, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, εννοεί να αποστείλει βοήθεια στις Χώρες του Κόλπου» και ότι «η αναφορά, φυσικά, είναι στην αντιαεροπορική άμυνα, όχι μόνον επειδή είναι φίλες χώρες, αλλά επειδή στην περιοχή εκείνη βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί, οι οποίοι πρέπει να τύχουν προστασίας». «Ο Κόλπος είναι ζωτικής σημασίας για τους ανεφοδιασμούς», τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Διαβάστε επίσης: LIVE/Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ισραήλ-Σε επιφυλακή και η Κύπρος

Η ίδια υπογράμμισε ότι «ανησυχεί ιδιαίτερα για την χαώδη αντίδραση του Ιράν, το οποίο ουσιαστικά βομβαρδίζει όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είχαν καταβάλει προσπάθειες υπέρ μιας συμφωνίας για την πυρηνική ενέργειά του». «Είναι κάτι που προκαλεί κίνδυνο κλιμάκωσης, η οποία μπορεί να έχει εντελώς απρόβλεπτες συνέπειες», συμπλήρωσε η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας.

«Η Γαλλία μιλά εδώ και καιρό για την ικανότητα πυρηνικής αποτροπής που διαθέτει, ως ομπρέλα που μπορεί να προστατέψει και την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, θεωρώ ότι αξίζει να υπογραμμίσουμε πως σε καμία περίπτωση η Γαλλία δεν εννοεί να θέσει υπό ευρωπαϊκό έλεγχο το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Ο Μακρόν δηλαδή επανέλαβε ότι η χρήση των γαλλικών πυρηνικών θα παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα και απόφαση του Γάλλου προέδρου, κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για δυο διαφορετικά θέματα», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ