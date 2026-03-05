Το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι έριξε δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο έδαφός του, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους, και σημείωσε ότι ο Ιρανός πρεσβευτής εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών για να του επιδοθεί έντονη διαμαρτυρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν διευκρίνισε ότι ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε σε αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, και ένα άλλο κοντά σε σχολείο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο καταδίκασε τις επιθέσεις, απαίτησε εξηγήσεις από το Ιράν και σημείωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει "αρμόζοντα απαντητικά μέτρα".

Προς το παρόν το Ιράν δεν έχει σχολιάσει σχετικά με το θέμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ