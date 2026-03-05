Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη και στο δυτικό τμήμα της περιφέρειάς της, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ νέων πληγμάτων κατά την έκτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ σύμφωνα με ιρανικές εφημερίδες τουλάχιστον μια έκρηξη σημειώθηκε στην Καράτζ, πόλη στα δυτικά της Τεχεράνης.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως και μακρινές εκρήξεις, οι οποίες ήταν ωστόσο πολύ ισχυρές. Ο ένας από αυτούς πρόσθεσε ότι καπνός υψωνόταν στον ουρανό στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσε "κύμα επιθέσεων σε μεγάλη κλίμακα κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη".

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ και την πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Από το Σάββατο οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εν είδει αντιποίνων στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ