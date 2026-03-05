Νέες εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη ενώ το Ιράν ανακοίνωσε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον των γενικών επιτελείων των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράκ, τροφοδοτώντας ανησυχίες για μια επέκταση του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή και για τον αντίκτυπό της στην παγκόσμια οικονομία.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν το Σάββατο μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο κατηγορούν ότι θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι προετοιμάζει επίθεση.

Χωρίς τον ανώτατο ηγέτη της, τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από την πρώτη ημέρα της επίθεσης, και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, η Τεχεράνη απαντά με ομοβροντίες μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων εναντίον του Ισραήλ καθώς και εναντίον στόχων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον Κόλπο.

Η παγκόσμια οικονομία «δοκιμάζεται και πάλι» από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ενώ η Νότια Κορέα ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε ένα ταμείο σταθεροποίησης της αγοράς έπειτα από μια ιστορική βουτιά του χρηματιστηρίου της Σεούλ.

Η Κίνα, φοβούμενη ελλείψεις, ζήτησε από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg.

Προειδοποιήσεις

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους με στόχο τα γενικά επιτελεία των κουρδικών δυνάμεων στην αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, δημιουργώντας φόβους για μια επέκταση της σύγκρουσης.

«Στοχοθετήσαμε στο Ιρακινό Κουρδιστάν με τρεις πυραύλους τα γενικά επιτελεία κουρδικών οργανώσεων που αντιτίθενται στην επανάσταση», σύμφωνα με σημερινό στρατιωτικό ανακοινωθέν που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα πλήγματα αυτά, από τα οποία σκοτώθηκε ένα μέλος μιας οργάνωσης εξόριστων Κούρδων του Ιράν, πραγματοποιήθηκαν έπειτα από προειδοποιήσεις εκ μέρους των ιρανικών αρχών.

«Οι αυτονομιστικές ομάδες δεν πρέπει να φαντασθούν πως πνέει νέος άνεμος και να αποπειραθούν να δράσουν», προειδοποίησε ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε χθες, Τετάρτη, τις πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ λογαριάζουν να εξοπλίσουν κουρδικές πολιτοφυλακές εναντίον του Ιράν για να υποκινήσουν μια εξέγερση, όμως επιβεβαίωσε συνομιλίες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και «κούρδους ηγέτες» στην αμερικανική βάση του βόρειου Ιράκ.

Νίκη στη Γερουσία

Χθες, Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγαγε εξάλλου μια πολιτική νίκη. Η Γερουσία απέρριψε, κατόπιν ψηφοφορίας, απόφαση που είχε στόχο να περιορίσει τις εξουσίες του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος είχε τη σταθερή στήριξη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας.

Χθες, για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα, που διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας, ανακοίνωσαν το θάνατο τουλάχιστον 87 ναυτών, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Η Ουάσινγκτον και το Ισραήλ υποστηρίζουν πως οι δυνατότητες του Ιράν να απαντά στις επιθέσεις εξαντλούνται.

Ο αριθμός των ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ μειώνεται «καθημερινά», δήλωσε χθες το βράδυ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Τώρα είμαστε σε θέση ισχύος», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Εντούτοις το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα νέες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον του Ισράηλ, ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίσης νέες επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα για τέταρτη ημέρα αφού ο στρατός του προωθήθηκε σε πολλούς μεθοριακούς οικισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν μια στήλη καπνού να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό έπειτα από πλήγμα στο νότιο τμήμα της λιβανικής πρωτεύοσυας, προπύργιο του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο έπειτα από μια πρώτη επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το σιιτικό κίνημα, το οποίο είπε ότι θέλει «να εκδικηθεί» το θάνατο του ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν θα παραδοθούμε», υπογράμμισε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο επικεφαλής του φιλοϊρανικού σχηματισμού Ναΐμ Κάσεμ, ενώ η λιβανική εξουσία επιθυμεί απ' αυτόν να καταθέσει τα όπλα.

Αποκλεισμένο το στενό του Χορμούζ

Πόλεις όπως το Ντουμπάι και το Ριάντ, που συνήθως είναι προφυλαγμένες από την αναταραχή στην περιοχή, βρίσκονται επίσης βυθισμένες στο χάος, με αμερικανικές πρεσβείες κλειστές, αποκλεισμένους τουρίστες, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων και πετρελαιοφόρων.

Στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ, η κυκλοφορία των πλοίων έχει παραλύσει.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν χθες ότι ελέγχουν «πλήρως» το πέρασμα, μέσω του οποίου διέρχεται συνήθως το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σ' αυτό το πλαίσιο ακραίας έντασης, «ισχυρή έκρηξη» σημειώθηκε σ' ένα πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Κουβέιτ, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKTMO.

Πετρέλαιο διέρρευσε από το πλοίο, όμως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές, σύμφωνα με την UKTMO.

Συγκεντρώσεις για τον Χαμενεΐ

Καθώς σφυροκοπείται ακατάπαυστα, η Τεχεράνη έχει την όψη νεκρής πόλης. Οι κάτοικοι που δεν έχουν φύγει, αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

«Η Τεχεράνη είναι εξίσου έρημη με χθες. Οι δρόμοι που έχουν πληγεί (από τα πλήγματα) είναι αποκλεισμένοι και εργάτες μαζεύουν τα συντρίμμια. Παντού γίνονται έλεγχοι από περιπόλους της αστυνομίας», έγραψε στο Telegram ο Αμπίντ, ένας κάτοικος της πρωτεύουσας.

Οι αρχές ανέβαλαν, χωρίς να δώσουν νέα ημερομηνία, την εθνική κηδεία του Αλί Χαμενεΐ.

Δεν συνέδεσαν την αναβολη με την κατάσταση της ασφάλειας και επικαλέσθηκαν την ανάγκη να γίνουν προετοιμασίες ενόψει της αναμενόμενης συρροής ανθρώπων.

Χθες το βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας προς τιμήν του Χαμενεΐ, μετέδωσε η δημόσια ιρανική τηλεόραση.

Μερικοί από τους συγκεντρωμένους κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ