Η Ρωσία θα μπορούσε να διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, εν μέσω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας που προκάλεσε η κρίση με το Ιράν, προειδοποίησε την Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν συνέδεσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι πρόκειται απλώς για «σκέψη δυνατά».

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον αραβικών χωρών του Κόλπου. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ έχει οδηγήσει και στο κλείσιμο εγκαταστάσεων LNG στο Κατάρ καθώς και της μεγαλύτερης πετρελαϊκής διύλισης της Σαουδικής Αραβίας.





Russia could halt gas supplies to Europe ‘right now,’ amid a spike in energy prices triggered by the Iran crisis, President Putin warned, linking the possible decision to the European Union wanting to ban purchases of Russian gas and liquefied natural gas https://t.co/lRKY1A6XYg pic.twitter.com/PLkqFHPdhv — Reuters (@Reuters) March 5, 2026

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται τόσο λόγω της «επίθεσης κατά του Ιράν» όσο και εξαιτίας των δυτικών περιορισμών στο ρωσικό πετρέλαιο. Παράλληλα, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνονται καθώς οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερα ποσά για προμήθειες, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Ερωτηθείς για τα ευρωπαϊκά σχέδια πλήρους απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών μέχρι το 2027 και της απαγόρευσης νέων βραχυπρόθεσμων συμβολαίων LNG από τον Απρίλιο του 2026, ο Πούτιν δήλωσε ότι ίσως είναι πιο συμφέρον για τη Ρωσία να σταματήσει από τώρα τις πωλήσεις προς την ευρωπαϊκή αγορά.

«Τώρα ανοίγουν άλλες αγορές. Και ίσως να είναι πιο κερδοφόρο για εμάς να σταματήσουμε την προμήθεια στην ευρωπαϊκή αγορά και να στραφούμε σε αυτές τις νέες αγορές», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για προβληματισμό, προσθέτοντας ότι θα δώσει εντολή στην κυβέρνηση να εξετάσει το θέμα μαζί με τις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες.

Η Ρωσία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως. Ωστόσο, έχασε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, όταν η Ευρώπη επιδίωξε να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.

Σήμερα, μεγάλο μέρος της αγοράς αυτής έχει καλυφθεί από τη Νορβηγία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλγερία.

Πριν από την κρίση, η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 40% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ μέσω αγωγών. Πέρυσι το ποσοστό αυτό είχε μειωθεί μόλις στο 6%, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η Μόσχα έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο προς την Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στον κόσμο, για τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος ενεργειακός προμηθευτής και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με χώρες που θεωρεί «αξιόπιστους εταίρους», αναφέροντας ως παράδειγμα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία.



