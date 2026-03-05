Η Αυστραλία ανέπτυξε «στρατιωτικούς πόρους» στη Μέση Ανατολή ως αντίδραση στον πόλεμο που προκλήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Αναπτύξαμε στρατιωτικούς πόρους στο πλαίσιο των σχεδίων μας έκτακτης ανάγκης που θέσαμε σε εφαρμογή στην αρχή της εβδομάδας», δήλωσε ο Αλμπανέζι στο κοινοβούλιο.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε ποια είναι τα εν λόγω στρατιωτικά μέσα, ενώ το αυστραλιανό μέσο ενημέρωσης SBS News ανακοίνωσε πως πρόκειται για αεροπλάνα.

Πηγή: ΑΠΕ