Οι ΗΠΑ έπληξαν σε διεθνή ύδατα και χωρίς προειδοποίηση την ιρανική φρεγάτα Dena, η οποία είχε προσκληθεί από το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας και στην οποία βρίσκονταν σχεδόν 130 ναύτες, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα, σε απόσταση χιλιάδων μιλίων από τον Κόλπο.

Διαβάστε επίσης: LIVE/Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ισραήλ-Σε επιφυλακή και η Κύπρος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ