«Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στον βαλλιστικό πύραυλο που το Ιράν εκτόξευσε εναντίον της Τουρκίας,

Μιλώντας την Τετάρτη σε ιφτάρ με στρατιώτες στη Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η Άγκυρα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Όπως και στο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί, λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη σε στενή διαβούλευση με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και παρεμβαίνουμε άμεσα όπου χρειάζεται. Ταυτόχρονα κάνουμε τις πιο σαφείς προειδοποιήσεις ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά», δήλωσε.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η αποφασιστικότητα και η ικανότητα της Τουρκίας να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας και του λαού της βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο».

Στην ομιλία του ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία τα τελευταία 23 χρόνια, παρά τα εμπόδια, τα εμπάργκο, τις δολιοφθορές και, όπως είπε, τις προδοσίες, συνέχισε να εργάζεται αδιάκοπα και να ενισχύει τις δυνατότητές της.

«Πιστέψαμε στους εαυτούς μας, εμπιστευθήκαμε το έθνος μας και φτάσαμε σε επίπεδα που κάποτε θεωρούνταν αδιανόητα. Θα φτάσουμε, Θεού θέλοντος, σε ακόμη καλύτερα σημεία», είπε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε τον στόχο της οικοδόμησης του λεγόμενου «Τουρκικού Αιώνα», σημειώνοντας ότι η χώρα θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και θα παραδώσει στις επόμενες γενιές μια πατρίδα «για την οποία θα μπορούν να είναι υπερήφανες».

Διαβάστε επίσης: LIVE/Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ισραήλ-Σε επιφυλακή και η Κύπρος

Πηγή: ΚΥΠΕ