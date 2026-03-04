Ο Λευκός Οίκος διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να εξοπλίσουν κουρδικές δυνάμεις με στόχο την πρόκληση εξέγερσης στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει κανένα σχέδιο εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων για την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, τέτοιες πληροφορίες είναι «εντελώς ψευδείς και δεν θα έπρεπε να δημοσιεύονται». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικοινωνία με Κούρδους ηγέτες σε σχέση με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο βόρειο Iraq.





White House:



Trump did speak to Kurdish leaders with respect to our base in northern Iraq.



But as for any report suggesting that Trump has agreed to arm any group, that is completely false. pic.twitter.com/lY8OCbdhwK — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Νωρίτερα, το CNN είχε μεταδώσει ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται να στηρίξει κουρδικές δυνάμεις για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν «τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth φάνηκε επίσης να αποστασιοποιείται από το συγκεκριμένο δημοσίευμα, δηλώνοντας ότι κανένας από τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βασίζεται στον εξοπλισμό κάποιας συγκεκριμένης δύναμης.



