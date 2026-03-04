Εντατικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ κουρδικών ένοπλων οργανώσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης στρατιωτικής επιχείρησης στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα και πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, κουρδικές πολιτοφυλακές που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των συνόρων Ιράν–Ιράκ, στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, έχουν συζητήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους το πώς θα μπορούσαν να επιτεθούν σε δυνάμεις ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος. Στόχος μιας τέτοιας επιχείρησης θα ήταν να αποδυναμωθεί ο στρατιωτικός μηχανισμός της Τεχεράνης την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν ιρανικούς στόχους με αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η παροχή όπλων από τη CIA προς κουρδικές δυνάμεις, με σκοπό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερη εξέγερση εντός του Ιράν. Η ιδέα είναι οι κουρδικές ένοπλες ομάδες να εμπλακούν με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα δυτικά της χώρας, ώστε να αποσπάσουν στρατιωτικές δυνάμεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να διευκολύνουν κινητοποιήσεις πολιτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με κορυφαίους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, μεταξύ των οποίων τον ηγέτη της Πατριωτικής Ένωσης Κουρδιστάν Μπάφελ Ταλαμπανί και τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος Κουρδιστάν Μασούντ Μπαρζανί. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν μετά από μήνες πιέσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θεωρεί ότι μια κουρδική εξέγερση θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κουρδικές ένοπλες οργανώσεις διαθέτουν χιλιάδες μαχητές κοντά στα σύνορα Ιράν–Ιράκ και έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί δημοσίως ότι ενδέχεται να κινηθούν στρατιωτικά τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones εναντίον κουρδικών θέσεων στο βόρειο Ιράκ, σε μια προσπάθεια αποτροπής ενδεχόμενης επιχείρησης.



Η κουρδική επιχείρηση θα απαιτούσε στήριξη των ΗΠΑ

Οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση που θα ξεκινούσε από το Ιράκ θα απαιτούσε πιθανότατα σημαντική στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι οι δύο αμερικανικές βάσεις στην Ερμπίλ έχουν στηρίξει τον διεθνή συνασπισμό που μάχεται το Ισλαμικό Κράτος.

Οι κουρδικές οργανώσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ωστόσο οι μεταβαλλόμενες συμμαχίες και ιδεολογικές τους διαφορές έχουν κατά καιρούς δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις τους με την Ουάσιγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν με ορισμένες κουρδικές ομάδες στο Ιράκ τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ όσο και στη μάχη κατά του ISIS.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσο επιτυχημένες θα μπορούσαν να αποδειχθούν οι ιρανικές κουρδικές οργανώσεις σε μια σύγκρουση εντός του Ιράν, καθώς οι μαχητές τους διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα πολεμικής εμπειρίας.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για Κύπρο- Δημιουργείται «ευρωπαϊκή ασπίδα»



H ανησυχία των Τούρκων

Την ίδια στιγμή, η Τουρκία — βασικός υποστηρικτής του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα — θεωρεί τη συμφωνία ενσωμάτωσης μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών δυνάμεων κρίσιμη για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη Συρία.

Η Άγκυρα έχει μάλιστα απειλήσει με δική της στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στο βόρειο τμήμα της χώρας, εάν δεν τεθούν υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, η Τουρκία επιχειρεί να προωθήσει τις μακροχρόνιες προσπάθειές της για ειρήνευση με το εκτός νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) και θεωρείται απίθανο να δείξει κατανόηση σε ενδεχόμενο εξοπλισμό κουρδικών ομάδων κοντά στα σύνορά της.