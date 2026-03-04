Το υπό σημαία Μάλτας πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Safeen Prestige επλήγη σήμερα και υπέστη ζημιές από βλήμα στο στενό του Χορμούζ, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, δήλωσαν ναυτιλιακές πηγές.

Το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε περίπου δύο ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, κατευθυνόμενο ανατολικά, στο στενό του Χορμούζ, στις 13:09 ώρα Κύπρου, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», τόνισε η Vanguard.

Ο οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έλαβε αναφορά για ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επλήγη από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο στενό του Χορμούζ και ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ή επιπτώσεις στο περιβάλλον



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ