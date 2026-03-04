Ο Χέγκσεθ, μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Όπως είπε, «είναι πολύ νωρίς» και επανέλαβε τα λόγια του προέδρου Τραμπ, ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να διασφαλίσει τη νίκη.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων ημερών ως «απίστευτα» και «ιστορικά», προσθέτοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι ήδη «τελειωμένη» και το γνωρίζει.

Σημείωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να «κυνηγούν, αποσυνθέτουν, καταστρέφουν και νικούν» τις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος. Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα βλέπουν μόνο «την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ» μέχρι τη στιγμή που οι δύο χώρες θα αποφασίσουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.



Πηγή: Πρώτο Θέμα