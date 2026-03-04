Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες οργανώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος οδήγησε στην ακύρωση 19.000 πτήσεων σε τέσσερις ημέρες, όπου τα εμπορικά αεροσκάφη επανέλαβαν τις δραστηριότητές τους σε περιορισμένο αριθμό χθες Τρίτη.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά διαταραγμένη και δυνητικά επικίνδυνη, με το Κατάρ να ισχυρίζεται την Τρίτη ότι απέτρεψε ιρανικές επιθέσεις που στόχευαν το αεροδρόμιό του, έναν από τους κύριους κόμβους διαμετακόμισης της περιοχής.

Αρκετές χώρες συνέχισαν σήμερα τις προσπάθειές τους για να οργανώσουν τον επαναπατρισμό των πολιτών τους.

Αργή επανέναρξη

Μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση στο Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον των μοναρχιών του Κόλπου και του Ισραήλ, ο εναέριος χώρος πολλών χωρών έκλεισε.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο πάροχο δεδομένων Cirium, τουλάχιστον 19.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μεταξύ του Σαββάτου το πρωί και της Τρίτης στη Μέση Ανατολή, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 55% των αρχικά προγραμματισμένων πτήσεων. Η Cirium εκτιμά ότι οι πτήσεις προς και από αυτήν την περιοχή αντιπροσωπεύουν περίπου 900.000 αεροπορικές θέσεις την ημέρα. Ο αριθμός των επηρεαζόμενων επιβατών θα μπορούσε επομένως να πλησιάζει ήδη τα δύο εκατομμύρια.

Το ποσοστό ακυρώσεων έχει φτάσει κατά μέσο όρο το 80% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται το Ντουμπάι (DXB), το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο σε όγκο επιβατών.

Οι φορείς εκμετάλλευσης του DXB και του γειτονικού αεροδρομίου του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν μια «περιορισμένη» επανέναρξη των εργασιών το βράδυ της Δευτέρας και μάλιστα, μερικές πτήσεις απογειώθηκαν από τα Εμιράτα την Τρίτη, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό χάρτη Flightradar24, αν και κατευθύνθηκαν αμέσως νότια, μακριά από τον Κόλπο. Ο πίνακας αναχωρήσεων και αφίξεων στο DXB εξακολουθεί να δείχνει τη μεγάλη πλειονότητα των ακυρωμένων πτήσεων. Μεταξύ των αεροσκαφών που μετακινούνται προς ή από το αεροδρόμιο είναι αεροπλάνα που ανήκουν στην Emirates και τον αερομεταφορέα χαμηλού κόστους FlyDubai.

Στην Ιορδανία, πολλές πτήσεις της Royal Jordanian Airlines απογειώθηκαν και προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Αμμάν την Τρίτη, αλλά χρησιμοποίησαν τη νότια διαδρομή για να αποφύγουν τον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Οι πτήσεις συνέχισαν να λειτουργούν προς τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν και ο εναέριος χώρος αυτών των χωρών χρησιμοποιείται από πολλές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων που συνδέουν την Ευρώπη και την Αμερική με την Ασία και την Ωκεανία.

Αντίθετα, κανένα πολιτικό αεροσκάφος δεν πετούσε πάνω από το Ιράκ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ ή το Ισραήλ το απόγευμα της Τρίτης. Ωστόσο, ένα αεροπλάνο της Middle East Airlines (MEA) αναχώρησε από τη Βηρυτό για το Παρίσι.

Απομακρύνσεις σε εξέλιξη, άλλες σχεδιάζονται

Αρκετές χώρες και αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη οργανώσει εκκενώσεις και άλλες προετοιμάζονται γι' αυτές. Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι πτήσεις επαναπατρισμού γάλλων πολιτών είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Μέση Ανατολή.

«Μία θα αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλη μία από την Αίγυπτο... και μία από το Ισραήλ», δήλωσε ο Μπαρό στον τηλεοπτικό σταθμό France 2.

Ο υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να πει πόσοι άνθρωποι θα επιβιβασθούν στις πτήσεις αυτές. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή βρίσκονται περίπου 400.000 γάλλοι πολίτες.

Εξάλλου, ένα αεροπλάνο ναυλωμένο από την Air France αναχώρησε χθες, Τρίτη, το βράδυ από το Μασκάτ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, και προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 03:00 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στο Παρίσι.

Από βρετανικής πλευράς, μια ναυλωμένη πτήση θα αναχωρήσει από το Ομάν σήμερα το απόγευμα με προτεραιότητα την απομάκρυνση ευάλωτων υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, ανακοίνωσε το Φόρεϊν Όφις.

Η British Airways, η οποία επί του παρόντος δεν μπορεί να πετάξει από το Ντουμπάι, τη Ντόχα, το Αμπού Ντάμπι, το Μπαχρέιν, το Αμάν και το Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε ότι θα στείλει πτήση από το Ομάν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης τοπική ώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 130.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην περιοχή.

Το Φόρεϊν Όφις ανακοίνωσε ότι η ναυλωμένη πτήση θα αναχωρήσει από το Μασκάτ στις 1900 GMT σήμερα και θα μεταφέρει Βρετανούς υπηκόους, τις συζύγους τους ή συντρόφους τους και τα παιδιά τους, αλλά θα προηγηθούν οι πιο ευάλωτοι.

Νωρίτερα σήμερα, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι περισσότεροι από 470 Κινέζοι πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στο Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι περίπου 9.000 πολίτες τους είχαν εγκαταλείψει τη Μέση Ανατολή για λόγους ασφαλείας.

Ναυλώθηκαν πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σήμερα, μια πρώτη πτήση της γερμανικής κυβέρνησης θα αναχωρήσει από το Ομάν για να επιστρέψει στην πατρίδα τους «ευάλωτους ανθρώπους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στο Welt TV. Μια πτήση επιβεβαιώθηκε από τη Lufthansa.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας TUI ανέφερε χθες Τρίτη ότι ξεκίνησε τον επαναπατρισμό τουριστών από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, μεταξύ τους και τους 5.000 πελάτες τους που έκαναν κρουαζιέρα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Τρία αεροπλάνα που επαναπατρίζουν Ιταλούς, δύο από το Αμπού Ντάμπι και ένα από το Μασκάτ, αναχώρησαν για τη Ρώμη ή το Μιλάνο χθες Τρίτη, σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου.

Περισσότεροι από 300 Ρουμάνοι επέστρεψαν στη χώρα τους μέσω Αιγύπτου μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών Οάνα Τόγιου.

Οι πρώτοι 175 Ισπανοί που απομακρύνθηκαν από τη Μέση Ανατολή έφτασαν στη Μαδρίτη λίγο μετά τις 8 μ.μ. την Τρίτη, με εμπορική πτήση από το Αμπού Ντάμπι.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντσεν είπε ότι μια πρώτη πτήση της KLM είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης για να φέρει πίσω Ολλανδούς πολίτες από τη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίσει τη χώρα προέλευσής τους.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Έλεν ΜακΕντί ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επικοινωνήσει με τους πολίτες της σήμερα για να επαναπατρίσει 280 από αυτούς με ναυλωμένη πτήση από την κυβέρνηση που αναχωρεί από το Ομάν.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, δύο πτήσεις επαναπατρισμού που πραγματοποίησε η Smartwings προσγειώθηκαν στην Πράγα το πρωί της Τρίτης, μεταφέροντας 200 επιβάτες η καθεμία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Η Ρωσία έστειλε ένα μεταγωγικό αεροπλάνο Il-76 στο Αζερμπαϊτζάν την Τρίτη για να απομακρύνει Ρώσους υπηκόους που είχαν εγκαταλείψει το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Τη Δευτέρα, ένα άλλο μεταγωγικό αεροπλάνο επαναπάτρισε 84 Ρώσους που απομακρύνθηκαν από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να παράσχει οικονομική βοήθεια στην Ιταλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, δήλωσε στο AFP η επικεφαλής ανθρωπιστικών κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ. Δύο πτήσεις επαναπάτρισαν 100 Σλοβάκους την Τρίτη.

Τρεις ινδικές αεροπορικές εταιρείες (IndiGo, Air India Express και Akasa Air) ανακοίνωσαν επίσης την επανέναρξη την Τρίτη ενός περιορισμένου αριθμού πτήσεων από και προς τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να επαναπατριστούν χιλιάδες αποκλεισμένοι επιβάτες.

Παράταση της αναστολής πτήσεων

Πολλές αεροπορικές εταιρείες με έδρα εκτός Μέσης Ανατολής έχουν αναστείλει τις υπηρεσίες τους στην περιοχή. Μεταξύ αυτών των αεροπορικών εταιρειών η Air France παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων σε τέσσερις προορισμούς (Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ) τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, ενώ η θυγατρική της χαμηλού κόστους, η Transavia, έλαβε την ίδια απόφαση για τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό, καθώς και τις σαουδαραβικές πόλεις Τζέντα και Μεδίνα.

Η British Airways ανέστειλε επίσης τις πτήσεις της προς το Αμμάν, το Άμπου Ντάμπι, το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι, τη Ντόχα και το Τελ Αβίβ τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

Η Norwegian ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της προς το Ντουμπάι έως τις 10 Μαρτίου, ενώ η Finnair έκανε το ίδιο με τη Ντόχα έως τις 29 Μαρτίου και το Ντουμπάι έως τις 28 Μαρτίου. Η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS ακύρωσε τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό έως και τις 16 Μαρτίου.

Τέλος, η πολωνική εταιρεία LOT ανακοίνωσε ότι δεν θα εξυπηρετεί πλέον το Ντουμπάι, το Ριάντ ή το Τελ Αβίβ τουλάχιστον μέχρι τις 4, 8 και 15 Μαρτίου αντίστοιχα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ