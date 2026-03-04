Στον απόηχο των περιστικών στην RAF Ακρωτηρίου, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) συμμετείχαν σε επιχειρήσεις αναχαίτισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο αποστολών προστασίας συμμαχικών δυνάμεων και συμφερόντων της Βρετανίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μαχητικά RAF F-35B που επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας κατέρριψαν μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα τα οποία απειλούσαν την ασφάλεια της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αεροσκάφη F-35 της RAF καταρρίπτουν στόχο στο πλαίσιο επιχειρησιακής αποστολής. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από μαχητικά RAF Typhoon καθώς και από αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού Voyager, στο πλαίσιο αμυντικής επιχείρησης για την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων.



Παράλληλα, ομάδα των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων (Counter-Uncrewed Aerial Systems – C-UAS) κατέρριψε drones στον εναέριο χώρο του Ιράκ, τα οποία κατευθύνονταν προς δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε για την προστασία του προσωπικού και των συμμαχικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα μαχητικό RAF Typhoon κατέρριψε ιρανικό drone τύπου «one-way attack» το οποίο κατευθυνόταν προς το Κατάρ. Το αεροσκάφος επιχειρούσε στην περιοχή στο πλαίσιο της 12ης Μοίρας, της κοινής βρετανο-καταριανής μοίρας.



