Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, θα διεξαχθεί ένα ακόμη έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών μελών της Ένωσης με τηλεδιάσκεψη, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσαν διπλωματικές πηγές στο ΚΥΠΕ.

Ο προγραμματισμός του Συμβουλίου δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, και ως εκ τούτου δεν έχουν γίνει γνωστές επιπλέον λεπτομέρειες.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι επίσης προγραμματισμένο διά ζώσης Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το οποίο και θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από αυτή την εξέλιξη στις Βρυξέλλες, όπως και είναι προγραμματισμένο.

Πηγή: ΚΥΠΕ