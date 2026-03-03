«Τα μέλη της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο (APPG for Cyprus) είχαν σήμερα μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι. Συζητήσαμε τη συνεργασία και τον συντονισμό του Ηνωμένου Βασιλείου με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της Κύπρου, του εν ενεργεία βρετανικού προσωπικού, των οικογενειών τους και των Βρετανών πολιτών, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης, καθώς και τις ταξιδιωτικές οδηγίες ασφαλείας για τους πολίτες». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος και πρόεδρος της APPG Μπάμπος Χαραλάμπους. Παράλληλα υπογράμμισε πως η βρετανική κυβέρνηση τους διαβεβαίωσε ότι «έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας της Κύπρου σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε για περαιτέρω συνάντηση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης», τόνισε ο κ. Χαραλάμπους.

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Στίβεν Ντάουτι:

• Η βάση της RAF στο Ακρωτήρι δεν χρησιμοποιείται από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστησε απολύτως σαφές ότι το Ακρωτήρι δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε αμυντική ενέργεια και οι ΗΠΑ δεν επιχειρούν από το Ακρωτήρι.

• Ύψιστη προτεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η ασφάλεια και η άμυνα της βάσης, καθώς και η ασφάλεια της Κύπρου.

• Υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε απειλή κατά του νησιού.

• Υπάρχει συνεχής καθημερινή επικοινωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Εξωτερικών Κόμπο, οι οποίοι βρίσκονται σε επαφή με τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ, τον Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι και με εμένα.

Στην συνάντηση, που έλαβε χώρα σε αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου, παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης έκανε ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, Μάθιου Τάθαμ ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το επίπεδο εμπλοκής από τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Εσωτερικών υπήρξε εξαιρετικά υψηλό και καταδεικνύει τη σημασία και την προτεραιότητα που αποδίδεται στην ασφάλεια της Κύπρου και των βάσεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ