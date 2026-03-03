Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να φτάσει στον Λευκό Οίκο τις επόμενες ώρες, για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με ξένο ηγέτη από την έναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν.

Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί πριν την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα επικεντρωθούν στα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται.

Η Γερμανία δεν έχει υποστηρίξει στρατιωτικά την επιχείρηση, αλλά, μαζί με τη Γαλλία και τη Βρετανία, έχει καλέσει τους ηγέτες του Ιράν να σταματήσουν τις αντεκδικητικές επιθέσεις.

Σε κοινή δήλωση την Κυριακή, οι τρεις χώρες τόνισαν πως θα «λάβουν μέτρα για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας και των συμμάχων μας στην περιοχή», περιλαμβανομένων πιθανώς «ενέργειες αμυντικής δράσης» για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει drones και πυραύλους.

Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Γερμανία θα αναλάβει αυτές τις ενέργειες και οι δύο ηγέτες σχεδόν σίγουρα θα συζητήσουν το μέλλον του Ιράν.



Πηγή: Πρώτο Θέμα