Ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν σήμερα το κτίριο που στεγάζει το ιρανικό Συμβούλιο των Ειδικών, θεσμός που είναι επιφορτισμένος με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά μμε μετέδωσαν παράλληλα πως βομβαρδίστηκε και το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς κατοίκους περιοχών της ιρανικής πρωτεύουσας ενόψει επικείμενων επιδρομών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη» έπληξαν το κέντρο της Τεχεράνης κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν. «Οι Αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο του Συμβουλίου των Ειδικών στο Κομ», νότια της Τεχεράνης, έγραψε το Tasnim.

Δεν είναι άμεσα σαφές ποιος βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή του βομβαρδισμού. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες του σοβαρά κατεστραμμένου κτιρίου.

Το Tasnim έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το κέντρο της Τεχεράνης, όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια, και στο οποίο φαίνεται σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

«Έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε σπίτια στην περιοχή» κοντά στην εμβληματική Πλατεία Ενκελάμπ (Πλατεία Επανάστασης), σύμφωνα με το Tasnim.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα. Ο στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» για απομάκρυνση από τις εστίες τους προς τους Ιρανούς που ζουν σε βιομηχανική ζώνη στην Τεχεράνη πριν από προγραμματισμένες αεροπορικές επιδρομές.







#Breaking: Israeli attack in Qom, Iran.

The airstrike targeted the 88-member Council which was electing the next Supreme leader of Iran, when they were counting the votes.#Iran #FreeIran #IranWar #Israel pic.twitter.com/nPQiyjJ0vA — Erez Neumark 🇮🇱🇧🇪 (@ErezNeumark) March 3, 2026





