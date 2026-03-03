Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (1/3) ότι αυτός ήταν που ενέκρινε την επίθεση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2024, οι οποίες, σύμφωνα με αμερικανικούς εισαγγελείς, συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών που έφερε το τέλος του ηγέτη του Ιράν, αποτέλεσε την πιο δραματική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης των τελευταίων ετών.

«Τον έφαγα πρώτος, προσπάθησαν δύο φορές… Τον έφαγα πρώτος» είπε ο Τραμπ στο ABC News χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως στρατηγικό πλήγμα κατά του ιρανικού καθεστώτος και προσωπική απονομή δικαιοσύνης απέναντι σε μία κυβέρνηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον είχε βάλει στο σημάδι.





Οι δύο περιπτώσεις που είχαν στόχο τον Τραμπ, σύμφωνα με εισαγγελείς



Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του 2025 αποκάλυψαν κατηγορίες κατά ατόμων που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης και προσπάθησαν να παρακολουθήσουν και να δολοφονήσουν τον Τραμπ.

Μία υπόθεση αφορούσε έναν Αφγανό, τον Φαρχάντ Σακερί, τον οποίο οι αρχές δήλωσαν ότι τον καθοδηγούσαν Ιρανοί να παρακολουθεί τις κινήσεις του Τραμπ και να αναπτύξει σχέδιο για να τον σκοτώσει κατά τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.





Σε ξεχωριστή υπόθεση, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν έναν Πακιστανό, τον Άσιφ Μερτσάντ, σε ένα ακόμα σχέδιο δολοφονίας που συνδέεται με το Ιράν και πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ, περιλαμβανομένου του Τραμπ.

Το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε απόπειρες δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

Η σύνδεση με τη δολοφονία Σολεϊμανί



Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για καιρό ότι το Ιράν είχε ορκιστεί εκδίκηση μετά τη διαταγή του Τραμπ για τη θανατηφόρα επίθεση με drone το 2020 που σκότωσε τον επικεφαλής της δύναμης Κουντς, στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί, στη Βαγδάτη.

Οι Ιρανοί ηγέτες είχαν δημοσίως υποσχεθεί αντεκδίκηση τότε, και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εκτιμήσει ότι οι απειλές κατά του Τραμπ από Ιρανούς παράγοντες παρέμεναν υψηλές.

Οι δηλώσεις του Τραμπ υποδηλώνουν ότι θεωρεί τον θάνατο του Χαμενεΐ ως την κορύφωση αυτού του παρατεταμένου αθέατου πολέμου.

Αν και η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημόσια συγκεκριμένες άμεσες απειλές που συνδέονται με την επίθεση, η δήλωση του Τραμπ υπογραμμίζει την επιχειρηματολογία του ότι η ενέργεια ήταν δικαιολογημένη, όχι μόνο λόγω εθνικής ασφάλειας, αλλά και ως αντίδραση σε άμεσες απειλές εναντίον του.

Για τον Τραμπ το μήνυμα που έστειλε με την εξουδετέρωση του Χαμενεϊ ήταν σαφές: Το Ιράν προσπάθησε και απέτυχε.



