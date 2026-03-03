Η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό toy Μπουσέρ, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλός της, όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Ο Αλεξεί Λιχατσόφ δήλωσε ότι στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ υπήρχαν περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό, τα οποία εγκαταλείπουν την χώρα, σύμφωνα με το Interfax. Περίπου 100 άτομα που ανήκουν στο προσωπικό απομακρύνθηκαν το Σάββατο, όταν άρχισαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ