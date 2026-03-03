Η ουκρανική διακλάδωση του αγωγού πετρελαίου Druzhba, ο οποίος προμηθεύει με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έπειτα από ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ στο πρακτορείο Interfax Ukraine.

«Το μεγαλύτερο τμήμα του εσωτερικού εξοπλισμού του αγωγού πετρελαίου, αρκετοί αισθητήρες και άλλος εξοπλισμός εντός του αγωγού πετρελαίου έχουν υποστεί ζημιές λόγω συνθηκών θερμοκρασίας», φέρεται να δήλωσε ο Σμιχάλ.





Exclusive photos shared by @NaftogazUkraine with the @FT show a massive fire burning at the Druzhba pipeline in January after a Russian attack. pic.twitter.com/4k05N5hnTR — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 3, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ