Η Νορβηγία είναι «έτοιμη» να συνομιλήσει με την Γαλλία για την ιδέα της πυρηνικής αποτροπής με συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που παρουσιάσθηκε χθες από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της νορβηγικής διπλωματίας.

Κατά την διάρκεια τοποθέτησης για την εξωτερική πολιτική ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών Εσπεν Μπαρτ Έιντε υπενθύμισε ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Γαλλία σχετικά με μία σύμπραξη στον τομέα της ασφάλειας αντίστοιχη με αυτήν που έχει ήδη συμφωνηθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία.

«Ο πρόεδρος της Γαλλίας πήρε την πρωτοβουλία για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των σχετικών με μία συμφωνία σύμπραξης συνομιλιών», δήλωσε ο νορβηγός υπουργός Εξωτερικών.

«Ταυτόχρονα θέλω να διευκρινίσω ότι η νορβηγική πολιτική ως προς τα πυρηνικά όπλα παραμένει αμετάλλακτη: δεν θα υπάρξουν νορβηγικά όπλα στο νορβηγικό έδαφος σε καιρό ειρήνης», πρόσθεσε.

Μέλος του ΝΑΤΟ, η Νορβηγία μοιράζεται χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Ρωσία και την Αρκτική.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ