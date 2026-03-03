Μακρά σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και συνεχής μείωση των προμηθειών ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν «απότομη αύξηση» του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και να πλήξουν την περιφερειακή ανάπτυξη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

«Μια απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, μέλος του εκτελεστικού Συμβουλίου της Τράπεζας Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η σύγκρουση θα είναι επίσης «αρνητική για την οικονομική δραστηριότητα», πρόσθεσε, σύμφωνα με αντίγραφο της συνέντευξης που δημοσίευσε η ΕΚΤ.

Ανέφερε, επίσης, ότι ανάλυση της ΕΚΤ το 2023 «κατέδειξε ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση του πληθωρισμού που θα οφείλεται στον τομέα της ενέργειας και στην απότομη μείωση της παραγωγής, εάν μια σύγκρουση οδηγήσει σε διαρκεί μείωση των ενεργειακών προμηθειών και σε διαταραχές στην περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα».

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία και τα αντίποινα του Ιράν στην περιοχή έχουν διαταράξει τις ενεργειακές ροές, με το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ - μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου παγκοσμίως - ουσιαστικά να έχει κλείσει.

Το Κατάρ έχει επίσης σταματήσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε κρατικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας του LNG.

Τόσο οι τιμές του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο κ. Λέιν είπε ακόμη ότι «η κλίμακα των επιπτώσεων και οι επιπτώσεις στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται από το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης», προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο επικεφαλής της τράπεζας Berenberg, Holger Schmieding, προέβλεψε ότι μια επίμονη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 15 δολάρια ανά βαρέλι θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές καταναλωτή στην Ευρωζώνη κατά σχεδόν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ερευνητική ομάδα Capital Economics αναφέρει ότι μια διαρκής αύξηση των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός, μετά την απότομη άνοδο του το 2022, λόγω του ενεργειακού σοκ που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει υποχωρήσει πρόσφατα στην Ευρωζώνη γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Η Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη έχει διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 2% από τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Η επόμενη συνεδρίασή της για τον καθορισμό των επιτοκίων θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ