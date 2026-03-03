Σε εξαιρετικά περιορισμένη αλλά σταδιακά διευρυνόμενη λειτουργία επανέρχεται η αεροπορική κίνηση στο Ισραήλ, την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα και η ένταση επεκτείνεται στο βόρειο μέτωπο με τον Λίβανο, ενώ στο εσωτερικό της χώρας παραμένουν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion, η βασική πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας κοντά στο Τελ Αβίβ, επαναλειτούργησε ήδη από το βράδυ της Δευτέρας σε «εξαιρετικά περιορισμένο σχήμα», μετά το προσωρινό κλείσιμο του ισραηλινού εναέριου χώρου λόγω των εξελίξεων.

Όπως αναφέρθηκε, από σήμερα οι πτητικές δραστηριότητες θα επεκτείνονται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας, με τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες να είναι οι πρώτες που θα επανεκκινήσουν δρομολόγια. Η πλήρης αποκατάσταση της κίνησης θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα στο μέτωπο και τις εκτιμήσεις των αρχών πολιτικής αεροπορίας και άμυνας.

Παράλληλα, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου διατηρεί και επεκτείνει τους περιορισμούς σε όλη τη χώρα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση μεγάλων συναθροίσεων, αναστολή λειτουργίας σχολείων και πανεπιστημίων, καθώς και περιορισμό μη απαραίτητων εργασιακών δραστηριοτήτων, τουλάχιστον έως το Σάββατο στις 20:00. Οι Αρχές καλούν τον πληθυσμό να παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες για χρήση καταφυγίων και άμεση αντίδραση σε προειδοποιήσεις. Τα σουπερμάρκετ και κάποιες επιχειρήσεις εστίασης άνοιξαν και σήμερα αλλά γενικά οι περισσότερες παραμένουν κλειστές.

Σε θεσμικό επίπεδο, η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Κνέσετ ενέκρινε την παράταση της ειδικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο έως τις 12 Μαρτίου, παρέχοντας στην Kυβέρνηση διευρυμένες αρμοδιότητες για τη διαχείριση της κρίσης, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Στο βόρειο μέτωπο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Έπειτα από εκτοξεύσεις και απειλές της Hezbollah, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας κλίμακας πληγμάτων κατά στόχων της οργάνωσης σε ολόκληρο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στη Βηρυτό. Η ανταλλαγή πυρών ενισχύει τους φόβους για άνοιγμα δεύτερου μετώπου, με διπλωματικές πηγές να εκφράζουν ανησυχία για πιθανή γενικευμένη ανάφλεξη.

Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε πως το πέρασμα Κέρεμ Σαλόν θα επαναλειτουργήσει για σταδιακή είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, υπό αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο τόσο για την επιχειρησιακή εικόνα στο πεδίο, όσο και για την ανθεκτικότητα του εσωτερικού μετώπου, καθώς η χώρα επιχειρεί να διατηρήσει στοιχειώδη κανονικότητα υπό συνθήκες υψηλής έντασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ