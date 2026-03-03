Ένα εκτενές ρεπορτάζ των Financial Times φέρεται να αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας από τις πιο σύνθετες επιχειρήσεις πληροφοριών των τελευταίων ετών, με επίκεντρο σχέδιο εξόντωσης του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλι Χαμενεϊ.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που επικαλούνται το δημοσίευμα, η επιχείρηση δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε στρατιωτικό πλήγμα, αλλά σε συνδυασμό κυβερνοεπιχειρήσεων, τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης διείσδυσης.





Israel spent years hacking Tehran’s traffic cameras and monitoring bodyguards ahead of the assassination of Iran’s supreme leader. https://t.co/BrZYMrHLTx pic.twitter.com/TnCA1R6W1A — Financial Times (@FT) March 2, 2026

Διείσδυση σε δίκτυα παρακολούθησης

Κατά τις ίδιες πηγές, ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση σε ολόκληρο το δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης εδώ και χρόνια, αναλύοντας επί μήνες πρότυπα μετακινήσεων και διαδρομές των φρουρών ασφαλείας του Αγιατολάχ. Μέσω της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, φέρεται να χαρτογραφήθηκαν οι ρουτίνες και τα συνοδευτικά οχήματα ασφαλείας.

«Ψηφιακό μπλακάουτ»

Το ρεπορτάζ αποδίδει σε συντονισμένη επιχείρηση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών την προσωρινή παρεμπόδιση επικοινωνιών σε κρίσιμους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας την ημέρα της επίθεσης. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν να αποτραπεί η έγκαιρη προειδοποίηση της ομάδας ασφαλείας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Πέραν των τεχνολογικών μέσων, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ανθρώπινη πηγή της CIA εντός του στενού περιβάλλοντος του ιρανικού ηγέτη, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε τον τόπο και τον χρόνο κρίσιμης συνάντησης.

Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αξιοποιήθηκαν προηγμένοι αλγόριθμοι για την επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων επιτήρησης. Η ανίχνευση αποκλίσεων από τα καθιερωμένα πρότυπα φέρεται να γινόταν σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας δραστικά το περιθώριο σφάλματος.

Η ευρύτερη διάσταση

Το δημοσίευμα παρουσιάζει την επιχείρηση ως παράδειγμα της σύγχρονης μορφής πολέμου, όπου η μάχη κρίνεται σε μεγάλο βαθμό στον κυβερνοχώρο και στα δίκτυα πληροφοριών πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από ιρανικές αρχές για τις συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στις αναρτήσεις, ενώ ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν σχολιάσει δημοσίως το περιεχόμενο του ρεπορτάζ.

Η υπόθεση, εφόσον επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας και στον ρόλο της τεχνολογίας στην ασύμμετρη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.