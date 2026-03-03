Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Mάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι «το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να ενεργήσει στην αυτοάμυνά του, με ή χωρίς αμερικανική υποστήριξη», χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση κατά του Ιράν «αμυντική επιχείρηση», ενώ ο ο Υπουργός Εξωτερικών Mάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η επόμενη φάση της επιχείρησης κατά του Ιράν θα είναι «ακόμη πιο τιμωρητική».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από ενημέρωση για το Ιράν, ο Τζόνσον ανέφερε ότι η Κυβέρνηση Τραμπ «είχε μια πολύ δύσκολη απόφαση να λάβει», συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των απειλών κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βάσει «των εξαιρετικά ακριβών πληροφοριών που είχαμε», είπε, εάν το Ισραήλ άνοιγε πυρ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη «θα είχε άμεσα απαντήσει με επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή». «Οι συνέπειες της αδράνειας εκ μέρους μας θα μπορούσαν να ήταν καταστροφικές», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Mάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η επόμενη φάση της επιχείρησης κατά του Ιράν θα είναι «ακόμη πιο τιμωρητική». «Δεν πρόκειται να αποκαλύψω τις λεπτομέρειες των τακτικών μας προσπαθειών, αλλά τα πιο σκληρά πλήγματα δεν έχουν ακόμη έρθει από τον αμερικανικό στρατό. Η επόμενη φάση θα είναι ακόμη πιο τιμωρητική για το Ιράν από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, πριν από ενημέρωση της αποκαλούμενης «Ομάδας των Οκτώ».

«Κάποιος φώναζε, “Πόσο θα διαρκέσει;” Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Έχουμε στόχους. Θα το κάνουμε αυτό όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, και θα τους επιτύχουμε, ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλής όταν ολοκληρώσουμε αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι ο στόχος που έχει τεθεί για την αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί «χωρίς χερσαίες δυνάμεις», τις οποίες οι ΗΠΑ «δεν θα αναπτύξουν». «Αλλά προφανώς, ο πρόεδρος έχει αυτές τις επιλογές. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκλείσει τίποτα», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση του επέκρινε τους Δημοκρατικούς ότι «παραπονιούνται πικρά για την πολύ αναγκαία και σημαντική επίθεση» κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αντιδρούν επειδή εκείνος ήταν που την διέταξε. «Αν δεν το έκανα, θα φώναζαν — Γιατί δεν επιτέθηκε ο “Tραμπ” στο Ιράν, θα έπρεπε να το κάνει, ΑΜΕΣΩΣ;», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο NBC News, δεκαοκτώ Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε ολόκληρη την περιοχή κατά τις πρώτες 24 ώρες της Επιχείρησης "Epic Fury".

Παράλληλα, η Υφυπουργός Εξωτερικών για Προξενικές Υποθέσεις, Μόρα Νάμνταρ, ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς σε 14 χώρες της Μέσης Ανατολής να «ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ» χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα μεταφοράς «λόγω σοβαρών κινδύνων ασφαλείας».

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται το Μπαχρέιν, η Αίγυπτος, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, η Δυτική Όχθη και η Γάζα, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ