Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης της χώρας. Πρόσθεσαν ότι ο στρατός θα βάλει φωτιά σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διέλθει από την περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως και βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διακινείται μέσω αυτής της θαλάσσιας αρτηρίας, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Περσικού Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί αισθητά, καθώς εκατοντάδες δεξαμενόπλοια αποφεύγουν τη διέλευση εν μέσω της σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ–ΗΠΑ. Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC) ανέβασε το επίπεδο απειλής σε «κρίσιμο», μετά από πολλαπλές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με τη Lloyd’s List, από το βράδυ του Σαββάτου δεν έχουν καταγραφεί διελεύσεις μεγάλων πετρελαιοφόρων, ενώ η συνολική κίνηση πλοίων μειώθηκε σημαντικά (72 διελεύσεις την Κυριακή από 116 το Σάββατο).

Πως επηρεάστηκε η αγορά





Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν καθώς το Ιράν συνεχίζει επιθέσεις στη Μέση Ανατολή σε απάντηση στα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το φυσικό αέριο σημείωσε απότομη άνοδο αφού η κρατική QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή LNG μετά από επίθεση με drone σε εγκαταστάσεις στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan. Παράλληλα, drone φέρεται να έπληξε δεξαμενή νερού σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Mesaieed, ενώ στη Σαουδική Αραβία η Aramco διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του μεγάλου διυλιστηρίου της στο Ras Tanura έπειτα από πλήγμα.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε προσωρινά τα 82 δολάρια το βαρέλι, μετά και τις επιθέσεις σε τουλάχιστον τρία πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Ιράν προειδοποίησε τα πλοία να μην διέρχονται από την περιοχή, ενώ η διεθνής ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει.

Στις αγορές, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικές απώλειες (FTSE 100 -1,2%, CAC-40 -2,2%, DAX -2,6%), με αεροπορικές και τραπεζικές μετοχές να πιέζονται λόγω φόβων για άνοδο του πληθωρισμού και περιορισμό των μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων. Αντίθετα, μετοχές πετρελαϊκών και αμυντικών εταιρειών κατέγραψαν άνοδο. Στις ΗΠΑ, οι βασικοί δείκτες ανέκαμψαν ενδοσυνεδριακά μετά από αρχικές απώλειες.