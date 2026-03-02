Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στο Ιράν για να ματαιώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων που, κατά την Ουάσιγκτον, «αναπτύσσονταν ταχέως».

Ο Τραμπ είπε ότι άδραξε «την τελευταία και καλύτερη ευκαιρία» για να πλήξει το Ιράν, δικαιολογώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με στόχο «να εξαλείψει μια αφόρητη απειλή».

«Ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να πλήξουμε, κάτι που κάνουμε επί του παρόντος, και να εξαλείψουμε τις αφόρητες απειλές που εκπροσωπεί αυτό το άρρωστο και απαίσιο καθεστώς. Ένα ιρανικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και πυρηνικά όπλα θα συνιστούσε αφόρητη απειλή για τη Μέση Ανατολή αλλά επίσης και για τον αμερικανικό λαό», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις «ευρείας κλίμακας», διαβεβαιώνοντας ότι έχουν «τις δυνατότητες» να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που θα κρατήσει «πολύ περισσότερο» από 4-5 εβδομάδες που προέβλεπε αρχικά η Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος «αναπτυσσόταν ταχέως» και διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη «σύντομα» θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν μέχρι την Αμερική. Παράλληλα, το καθεστώς αρνήθηκε να τερματίσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του.

Οι στόχοι αυτού του πολέμου, σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, είναι σαφείς: η Ουάσινγκτον θέλει να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικά όπλα και δεν θα μπορεί να χρηματοδοτεί ή να κατευθύνει στρατιωτικές δυνάμεις εκτός των συνόρων του.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, έχουν καταστραφεί μέχρι τώρα 10 ιρανικά πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα επικρατήσουν εύκολα».

Πηγή: ΑΠΕ