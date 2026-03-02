Το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο CNN, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε ο Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», είπε.

Έτοιμος να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν «αν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα ότι δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί», προσθέτοντας ότι η προοπτική αυτή δεν «τον αγχώνει».

«Δεν με αγχώνει (η αποστολή) χερσαίων στρατευμάτων - όπως όλοι οι πρόεδροι λένε "Δεν θα υπάρξουν χερσαία στρατεύματα". Δεν το λέω αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας, «λέω, "Πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε" ή "αν χρειαστεί"».

Πηγή: ΑΠΕ