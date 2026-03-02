Η Γαλλία θα αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών της, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία που εκφώνησε για το γαλλικό δόγμα αποτροπής, από τη βάση υποβρυχίων του νησιού Λονγκ, στη Βρετάνη.

Η Γαλλία δεν θα ανακοινώνει στο εξής τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της «σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Όμως εδώ το θέμα δεν είναι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κούρσα εξοπλισμών. Αυτό δεν ήταν ποτέ το δόγμα μας», διευκρίνισε.

«Η ιεραρχική δομή είναι απόλυτα ξεκάθαρη και η τελική απόφαση» για την χρήση πυρηνικών «επαφίεται αποκλειστικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Η απόφαση για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων λαμβάνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκόσμιων συγκρούσεων που ξεπερνούν το πυρηνικό κατώφλι. «Επί του παρόντος βιώνουμε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, γεμάτων με κινδύνους», είπε ο Μακρόν κρίνοντας αναγκαία την ενίσχυση του αποτρεπτικού μοντέλου της Γαλλίας.

Αναφερόμενος στους κινδύνους που συνδέονται με «ένα Ιράν με πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί», είπε ότι θα μιλήσει «εντός των επόμενων ημερών» για το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ