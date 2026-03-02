Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου από το Πεντάγωνο ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδίωξε τη σύγκρουση με το Ιράν, διαμηνύοντας ωστόσο πως θα την ολοκληρώσει.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς «διεξάγει πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 47 χρόνια», χωρίς – όπως είπε – να τον έχει κηρύξει επισήμως.

Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι ενήργησε «μέσω του αίματος των ανθρώπων μας», κάνοντας λόγο για παγιδευμένα αυτοκίνητα στη Βηρυτό, επιθέσεις με ρουκέτες σε αμερικανικά πλοία, δολοφονίες σε πρεσβείες των ΗΠΑ, καθώς και για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε Ιράκ και Αφγανιστάν, τους οποίους – όπως υποστήριξε – χρηματοδότησαν και εξόπλισαν μέλη της Δύναμης Κουντς και των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε την αμερικανική αεροπορική επιχείρηση κατά του Ιράν «την πλέον φονική, την πιο σύνθετη και την πιο ακριβή αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία», υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική της κλίμακα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν ανέπτυσσε «ισχυρούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» με στόχο να δημιουργήσει μια συμβατική ασπίδα προστασίας για – όπως είπε – «τις φιλοδοξίες πυρηνικού εκβιασμού» του. «Το Ιράν είχε ένα συμβατικό όπλο στραμμένο στο κεφάλι μας, την ώρα που προσπαθούσε να μας εξαπατήσει για να αποκτήσει πυρηνική βόμβα», ανέφερε.

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν έχουν ως στόχο την «αλλαγή καθεστώτος», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η ηγεσία της χώρας έχει πλέον μεταβληθεί.

«Δεν πρόκειται για έναν λεγόμενο πόλεμο αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς πράγματι άλλαξε και ο κόσμος είναι καλύτερος γι’ αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Πρώτο Θέμα