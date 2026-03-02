Το Ηνωμένο Βασίλειο τονίζει ότι «δεν βρίσκεται σε πόλεμο», την ώρα που η βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο χτυπήθηκε από ιρανικό drone λίγες ώρες μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι «του πήρε υπερβολικά πολύ χρόνο» για να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσης για να πλήξουν τις ιρανικές βάσεις πυραύλων, και ιδιαίτερα την κομβικής στρατηγικής σημασίας βάση στον Ινδικό Ωκεανό, την βάση του Ντιέγκο Γκαρσία.

«Πήρε υπερβολικά πολύ χρόνο. Υπερβολικά πολύ χρόνο. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τον Κιρ», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην Daily Telegraph.

Αν και η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης επαινέθηκε από ορισμένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, επανέφερε επίσης το φάσμα του καταστροφικού πολέμου στο Ιράκ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε σήμερα το πρωί ο βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Μέση Ανατολή Χάμις Φάλκονερ στο BBC. Το Λονδίνο «έχει ενσυνειδήτως αποφασίσει να μην συμμετάσχει στον πρώτο κύμα των επιθέσεων που πραγματοποιούνται από την αμερικανική και την ισραηλινή κυβέρνηση», τόνισε.

Ομως, η βρετανική κυβέρνηση ακροβατεί.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει τον πόλεμο στο Ιράν», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Daily Telegraph.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι έδωσε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις στον πόλεμό τους κατά του Ιράν για «αμυντικούς» σκοπούς.

Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο «να εμποδίσει το Ιράν να εκτοξεύσει πυραύλους σε ολόκληρη την περιοχή σκοτώνοντας αθώους πολίτες , θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή αμέτοχων Βρετανών», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

«Στην βάση της απόφασής μας είναι η νόμιμη άμυνα και από οι μακρού σύμμαχοί μας», επέμεινε δηλώνοντας ότι είναι «σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο», είπε επαναλαμβάνοντας ότι το Λονδίνο δεν θα συμμετάσχει «σε επιθετικές κατά του Ιράν ενέργειες».

Η επίθεση με drone κατά της βρετανικής αεροπορικής βάσης του Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυκτα μοιάζει σαν απευθείας απάντηση στην ανακοίνωση του Κιρ Στάρμερ.

Τα μαθήματα του Ιράκ

Η βάση του Ακρωτηρίου, βρετανικό έδαφος μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 είναι η σημαντικότερη βρετανική στρατιωτική βάση στην περιοχή.

Πρόσφατα το Λονδίνο ανέπτυξε εκεί επιπλέον μέσα, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άμυνας κατά drone, ραντάρ και αεροσκάφη F-35.

Είναι προφανές ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει να συρθεί σε μία νέα μακρά πολεμική σύρραξη στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θυμόμαστε όλα τα σφάλματα που έγιναν στο Ιράκ και έχουμε αντλήσει τα διδάγματα», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Αναφερόταν στην υποστήριξη της υπό τον Τόνι Μπλερ βρετανικής κυβέρνησης στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, παρά τις θεαματικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που έβγαλαν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους του Λονδίνου. Οι διαδηλωτές κατηγορούσαν τον Τόνι Μπλερ ότι είπε ψέματα για την παρουσία όπλων μαζική καταστροφής στο Ιράκ.

Αλλά, σύμφωνα με την Rosa Freedman, διευθύντρια της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου του Reading, η σημερινή κατάσταση είναι «πολύ διαφορετική από τον πόλεμο στο Ιράκ».

Τα πλήγματα κατά του Ιράν «εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου πολέμου» που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, λέει.

Ο ιρανικός λαός «προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να ανατρέψει το καθεστώς». «Μία αλλαγή καθεστώτος είναι αναγκαία για την διασφάλιση της σταθερότητας και της εθνικής και διεθνούς ασφάλειας», προσθέτει.

Κατά την γνώμη της, το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον ενώνεται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «για να διαδραματίσει ένα πιο επιθετικό ρόλο». «Και αυτό φυσικά καθιστά της βρετανικές στρατιωτικές βάσεις νόμιμους στόχους», λέει η Rosa Freedman.

Πιο άμεσα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί για τους βρετανούς υπηκόους στην Μέση Ανατολή. Περί τις 300.000 βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου που αποτελούν στόχο για το Ιράν, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ διευκρινίζοντας ότι 102.000 Βρετανοί έχουν καταγραφεί στις διπλωματικές αρχές.

Πρόκειται κυρίως για τουρίστες, για επιβάτες τράνζιτ σε αεροδρόμια, για ανθρώπους που βρέθηκαν στην περιοχή για επαγγελματικά ταξίδια και για κατοίκους.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με τυχόν σχέδια απομάκρυνσής τους, η Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι μελετώνται «όλες οι επιλογές».

Πηγή: ΑΠΕ