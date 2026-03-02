Οι IDF ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας πως κατάφεραν «ακριβές πλήγμα εναντίον ανώτερου 'τρομοκράτη' της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Πρόκειται για τον Χουσεΐν Μακλέντ, επικεφαλής του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ, όπως έγινε γνωστό.

Ίσραελ Κατς: «Στόχος προς εξόντωση» ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, αποτελεί πλέον «στόχο προς εξόντωση», μετά τα πυρά της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού τόνισε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εάν το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής χερσαίων δυνάμεων στον Λίβανο απάντησε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

